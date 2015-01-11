Мошенники через приложение поиска попутчиков предлагают внести предоплату через фишинговый сайт

С таким способом хищения денежных средств столкнулась жительница Озерска 1962 года рождения.

Сотрудникам полиции женщина пояснила, что забронировала самую выгодную поездку через популярное приложение поиска попутчиков. Выбранный водитель предложил уточнить детали поездки в другом приложении бесплатных сообщений, где отправил ей в мессенджер ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки. Пройдя по указанной ссылке, озерчанка ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, дату окончания срока действия и CVV-код и код из смс-сообщения, после чего со счета потерпевшей были списаны 1 900 рублей. Женщина поняла, что внесла реквизиты на фишинговый сайт и обратилась в полицию.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают о недопустимости передачи персональных данных банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним! Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в месенджерах, как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денежных средств и реквизитов банковских карт.

Будьте бдительны, ведь именно от ваших действий зависит сохранность ваших сбережений!