Пожарная охрана Озерска предупреждает: травяной пал — это очень опасно

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

В большинстве регионов России сезон массовых травяных палов продолжается со времени схода снега и высыхания сухой прошлогодней травы на открытых участках и до начала активного роста молодой зеленой травы, т.е. не более трех-четырех недель. За это короткое время травяные палы охватывают огромные площади.

Травяной пал— это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. И это значит, что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую траву, установить жесткую административную и уголовную ответственность за поджоги травы и изменить отношение людей к травяным палам. Для этого требуются слаженные и осознанные действия со стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, ответственность и осторожность со стороны граждан.

Природные пожары относятся к числу очень опасных и часто повторяющихся происшествий. Они становятся для страны настоящим бедствием: сгорают гигантские площади лесных массивов, гибнут животные и растения, уничтожаются уникальные экосистемы. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители как углекислый газ, угарный газ и окись азота. От задымления страдают жители населенных пунктов. Нередко такие пожары становятся причиной травмирования, заболеваний и гибели людей. Источником возникновения природных пожаров могут быть естественные причины: разряд молнии, самовозгорание, трение деревьев.

Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала.

Телефоны спасения: 112, 01, 101.

Телефон доверия пожарной охраны Озерска: 8 (35130) 2-85-11.

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