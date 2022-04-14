В рамках акции «Дети России-2022» сотрудники полиции проводят встречи со старшеклассниками и их родителями

В рамках профилактической акции «Дети России-2022» сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведены лекции и разъяснительные беседы с учащимися школ Озерского городского округа и их родителями.

В актовом зале МБОУ «Лицей №23» начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Константин Ерюков и старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Эльвира Губайдуллина рассказали старшеклассникам о последствиях потребления наркотических средств и к чему могут привести такие необдуманные поступки, разъяснили виды ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также предупредили, что в случае выявления такого факта, нарушитель ставится на профилактический учет к наркологу и в органы внутренних дел, что в дальнейшем негативно может отразиться на их жизни, в том числе возможности поступить в высшие учебные заведения силовых ведомств.

Также ребятам рассказали о том, какими способами вовлекают несовершеннолетних в незаконную деятельность, в том числе через Интернет.

После просмотра документального фильма всем присутствующим напомнили об актуальных видах мошенничества и раздали информационные листовки.

Подобные встречи проводятся и с родителями учащихся: инспекторы отдела по делам несовершеннолетних принимают участие в родительских собраниях общеобразовательных организаций, где призывают к созданию доверительных отношений с подростками, больше времени уделять детям, интересоваться их жизнью и окружением, чтобы на ранних этапах выявить проблемы и не допустить пристрастия к пагубным привычкам.