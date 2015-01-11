В Челябинской области стартовал досрочный период ОГЭ для 9-классников

В четверг, 21 апреля, стартует досрочный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), в том числе в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), – в Челябинской области на участие в досрочном периоде ГИА-9 зарегистрировались 26 человек.

«Досрочный период проводится для девятиклассников, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в основной период. В первый день участникам предстоит написать экзамен по математике. Досрочный период будет проходить по 17 мая включительно, в этот день ГИА-9 завершится резервным днем по всем предметам», – говорится в сообщении.

Напомним, что к ГИА допускаются школьники и экстерны, имеющие по всем учебным предметам за 9 класс отметки не ниже удовлетворительных, а также результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

В этом учебном году ГИА-9 включает в себя четыре экзамена: обязательные экзамены для получения аттестата – по русскому языку и математике, а также экзамены по двум учебным предметам по выбору участников ГИА. Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут сдавать по их желанию экзамены только по обязательным учебным предметам.

Добавим, основной период ОГЭ-2022 пройдет с 19 мая по 9 июля.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startoval-dosrochnyy-period-OGE-dlya-9-klassnikov_148931.html