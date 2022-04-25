Губернатор Алексей Текслер и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили меры поддержки регионов

Напомним, ранее Алексей Текслер провел заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Тогда губернатор Челябинской области озвучил ряд инициатив, которые могут стать эффективными антисанкционными механизмами. Глава региона предложил льготное кредитование федеральных системообразующих предприятий, а также запуск механизмов поддержки инвесткредитования.

В числе предложений также — льготное кредитование и субсидирование для регулируемых организаций.

Эти и другие предложения обсудили на сегодняшней встрече.

«С мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили предложения комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ меры поддержки экономики в условиях санкционного воздействия. Регионы в режиме реального времени оценивают ситуацию во всех отраслях, важно предлагать своевременные и эффективные решения по поддержке наших жителей и бизнеса»,

— написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер о встрече в своем телеграм-канале.

Представитель АПЭК на Южном Урале Андрей Лавров считает, что прошедшая встреча говорит о том, что федеральный центр поддерживает инициативы губернатора Алексея Текслера.

«Эта встреча важна, с одной стороны, как признание значения тех инициатив, которые предложил Алексей Текслер в борьбе с санкциями, и распространение опыта Южного Урала на другие регионы, и, с другой стороны, она означает поддержку инициатив губернатора из федерального центра»,

— пояснил Андрей Лавров для Первого областного информагентства.

https://www.1obl.ru/news/politika/gubernator-aleksey-teksler-i-mer-moskvy-sergey-sobyanin-obsudili-mery-podderzhki-regionov/