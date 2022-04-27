«Росток» в Озерске: проект расширяется

Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты в рамках духовно-просветительской программы «Росток» было подписано с администрацией в шестой раз. Программа была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков.

На презентации, которая состоялась 27 апреля в театре кукол «Золотой петушок», представители администрации округа, Культурно-досугового центра, Детской музыкальной школы №1, общественной организации «Наши дети» и театра кукол обсудили итоги реализации «Ростка» в 2021 году, а также поделились планами программы на 2022 год.

Олег Ланге, заместитель главы Озерского городского округа:

- «Росток» - программа, развивающая духовно-нравственные ценности у подрастающего поколения. Для города взаимодействие в данном направлении очень значимо. Мы видим результат, получаем положительные отклики детей и их родителей. Ежегодно в рамках «Ростка» в Озерске проходят мероприятия в сфере образования, культуры, обогащая социальную жизнь города. Появляются новые форматы для социального взаимодействия и раскрытия творческого потенциала юных озерчан. Но главное, на примере программы, инициированной нашим земляком Андреем Комаровым, дети понимают, насколько благотворительность важна в жизни.

Ольга Стебунова, заслуженная артистка России, куратор духовно-просветительской программы «Росток»:

- Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерске уже пять лет, способствуя приобщению детей и подростков к культурным и православным ценностям. Особенно хотелось бы отметить, что во все наши проекты мы всегда вовлекаем детей с ограниченными возможностями. А в прошлом году в сотрудничестве с Озерским театром кукол запустили инклюзивный проект «Мир на ладошке», который направлен на формирование инклюзивной образовательной и творческой среды для реабилитации, развития и социализации детей с ограниченными возможностями. Мы продолжим работу в этом направлении.

Дмитрий Ерохин, главный режиссер Озерского театра кукол «Золотой петушок», руководитель проекта «Мир на ладошке»:

- «Мир на ладошке» – уникальный проект с участием детей с ограниченными возможностями. Они участвуют в творческих лабораториях с элементами реабилитационной терапии, посещают театральные постановки, а также сами становятся их активными участниками. Это доброе и полезное дело, которое хочется развивать. Занимаясь с особенными детьми с помощью приемов театра кукол, и, так называемой, сказкотерапии, мы делаем их более свободными и раскованными. Специальная методика, которую мы применяем на занятиях, уже показала свою эффективность и находит живой интерес за пределами Озерска.

Участники встречи также рассказали о планах программы «Росток» в 2022 году. Ключевыми традиционно станут духовно-просветительские проекты, которые знакомят детей и подростков с ценностями и традициями славянской и православной культуры. Это и творческие мастер-классы, приуроченные к празднованию Светлой Пасхи, и обширная программа мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры. В честь 5-летия «Ростка» в мае состоится праздничный концерт с участием хора Суздальского Спасо-Евфимиева мужского монастыря Владимирской епархии.

Инклюзивный проект «Мир на ладошке» продолжит свое развитие. В этом году к его участникам присоединятся ученики ДМШ №1 и Детской школы вокального искусства (г.Челябинск). Итогом совместного творчества станет рождественская постановка. Кроме того, запланированы образовательные эковолонтерские программы и творческие мастерские, экскурсии для подростков и многие другие мероприятия, направленные на расширение кругозора, духовно-нравственное воспитание, развитие востребованных во взрослой жизни компетенций и навыков.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области и уроженца Озерска Андрея Комарова.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской Администрацией и при поддержке Челябинской епархии. Партнерами программы выступают Культурно-досуговый центр Озерского городского округа, Детская музыкальная школа №1, театр кукол «Золотой Петушок» и городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети».

За 2021 год участники программы «Росток» создали спектакль «Звонят, звонят колокола» по произведению протоирея Николая Агафонова «Про колокол Бим-Бим» к Светлой Пасхе, приняли участие в разнообразных творческих и образовательных курсах ко Дню славянской письменности и культуры, фестивале «Дорога к храму». Отдельно стоит отметить масштабный летний интенсив по компьютерной грамотности, реализованный совместно с Российской компьютерной академией «ШАГ», в рамках которого участники проекта научились создавать собственные сайты, игры, монтировать медиаконтент, моделировать 3D объекты и многое другое.

На фото: Олег Ланге, заместитель главы Озерского городского округа и Татьяна Губанова, руководитель социально-благотворительных программ (духовно-просветительская программа «Росток»).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50674/