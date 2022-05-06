Кем были придуманы эко-тропы «Егоза-Сугомак»?

Готовимся покорять эко-тропы "Егоза-Сугомак", открытие которых сотоится в конце мая. Ну, а, пока, расскажем вам, благодаря кому этот проект появился.

Проект экотроп, который реализуется рядом с Егозой, был придуман группой людей, которые искренне любят горы и леса Урала, историю Кыштыма и активный образ жизни!

Одним из вдохновителей, а также главным экспертом по созданию маршрутов является руководитель турклуба "Компаса Урала!" , Алла Алферова.

Именно благодаря ей, наши маршруты пройдут по максимально удобным и живописным тропам, находящимся поодаль от дорог, горнолыжных и вело- трасс.

За последние годы, Алла провела по ним несколько тысяч туристов!

Её опыту можно доверять.

Напомним, открытие первых маршрутов намечено на конец мая 2022.

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