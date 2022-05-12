В Челябинской области Снежинск получил 116 миллионов на развитие медицины

Медицина Снежинска в Челябинской области выйдет на новый уровень. Закрытый город получил 116 миллионов от группы компаний «Росатом» на закупку реанимобиля, ремонт и оснащение поликлиник. На часть средств уже приобрели современный аппарат УЗИ для центральной медсанчасти № 15 Федерального медико-биологического агентства.

«На выделенные деньги удалось приобрести для ЦМСЧ-15 новый аппарат УЗИ высокого разрешения стоимостью более семи миллионов рублей. Его установили во взрослой поликлинике, сейчас проводится настройка и обучение врачей»,

— сообщили в Уральском ядерном центре (ВНИИТФ) Снежинска.

После дооборудования кабинета он начнет работать в две смены. Это повысит доступность оказания медицинской помощи и расширит диагностические возможности первичного медицинского звена.

На оставшиеся средства закупят не только специализированное оборудование (электрохирургические аппараты, электрокардиограф, необходимые операционные и перевязочные столы и другое), но и реанимобиль, расходные материалы и мебель.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/snezhinsk-v-chelyabinskoy-oblasti-poluchil-116-millionov-na-razvitie-meditsiny/