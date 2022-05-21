Житель Озерска привлечен к уголовной ответственности за кражу велосипеда из подъезда.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что в ночное время житель Озерска 1997 года рождения тайно похитил из подъезда не пристегнутый велосипед. Полицейскими подозреваемый был задержан, вину в содеянном признал и вернул велосипед владельцу.

В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

В целях сохранности имущества УМВД России по ЗАТО г.Озерск рекомендует соблюдать несколько правил:

1. Не оставляйте свое транспортное средство в местах, где злоумышленник легко может его похитить.

2. При покупке аксессуаров для велосипеда уделяйте внимание мерам безопасности – тросам, замкам, велосигнализации и т.д.

3. Не оставляйте ценные вещи и легкосъемные детали велосипеда. При возможности лучше снять их, такой велосипед не привлечет внимания и представит меньше ценности для злоумышленника.

4. Храните все документы, полученные вами при покупке велосипеда или самоката. Сфотографируйте транспортное средство, в том числе его серийный номер. Это значительно облегчит поиск вашего имущества при его краже, и поможет доказать, что оно принадлежит именно вам.

В случае совершения противоправного деяния необходимо незамедлительно обратиться в полицию, своевременное обращение поможет раскрыть преступление по горячим следам. Это можно сделать по телефонам 02, 102, 112, +7 (35130) 2-50-85 (с мобильного телефона) или обратиться непосредственно в дежурную часть по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.