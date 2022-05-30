Озёрские врачи подготовили социальный ролик о вреде курения.

Во Всемирный день без табака, 31 мая, и в рамках областной профилактической региональной акции «Пора отказаться от табака» врачи Клинической больницы №71 напоминают о вреде курения и о тех заболеваниях, причиной которых может стать табакокурение.

В России курит около 10% женщин, заядлыми курильщиками являются более 50-60% мужчин. Наша страна заняла четвертое место в антирейтинге стран, в которых табак уносит максимальное число жизней, уступив только Китаю, Индии и США.

В современной России активные меры по борьбе с курением начались 20 лет назад, и сегодня наблюдается некоторое сокращение числа курящих. По данным Росстата, за 2020 год количество курильщиков в России уменьшилось на 1,33 млн или на 4,6%, курить продолжали 21,9% россиян старше 15 лет. В Челябинской области распространённость курения превышает российский показатель и составляет 23,1%.

Эксперты подсчитали, в каком возрасте россияне чаще начинают курить. По итогам «Национального демографического рейтинга субъектов России-2021», свыше 20% курильщиков пристрастились к сигаретам в 14-15 лет.

В период пандемии, с 2019 по 2021 гг., наблюдалось снижение потребления табачной и никотиносодержащей продукции. Среди наиболее распространенных видов – курительные табачные изделия, кальяны и электронные сигареты (вэйпы). При этом уровень употребления кальянов и вэйпов среди молодежи и женщин остается высоким.

Никотин – это вредный для организма токсин, а в электронных сигаретах его концентрация выше, что ведет к более быстрому привыканию. Дети и подростки, которые пробовали электронные сигареты, в два раза чаще становятся хроническими курильщиками в зрелом возрасте. Кальян также не является «здоровой альтернативой», несмотря на распространенное заблуждение, а жевательный табак губителен для слизистых оболочек и ротовой полости.

Минздрав и ФГБУЗ КБ №71 предупреждают – Курение вредит вашему здоровью! Выбирайте жизнь без табака и зависимостей. Примите решение бросить курить уже сегодня.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.