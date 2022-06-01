Товарищеский матч по мини-футболу в честь Дня защиты детей

Глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер вместе с коллегами по депутатскому корпусу 1 июня провели товарищеский матч с воспитанниками «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

На спортивной площадке друг друга приветствовали две команды «Горожане» и «Те ещё детки». В составе первой команды играли глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер, депутаты Андрей Лучников, Василий Сметанин, Евгений Иванов и Виталий Вельке, во второй – ребята из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Футбольный матч получился очень интересным как для участников, так и для зрителей. Было много ярких игровых моментов, ребята и взрослые сражались за каждый гол. Обе команды приложили максимум усилий для победы, демонстрируя физическую подготовку, командный дух и умелое владение мячом. Динамичная и упорная борьба сохранялась в течение обоих таймов. В результате команды забили одинаковое количество голов.

Но главная цель этой встречи заключалась не в том, чтобы юношеский задор посоперничал с опытом, а в том, чтобы показать мальчишкам пример спортивного поведения, товарищества и взаимовыручки, поддержать их стремление заниматься спортом, добиваться поставленных целей. Игроки обоих команд уходили с площадки в отличном настроении, с массой ярких впечатлений и положительных эмоций.

Евгений Щербаков, глава Озерского городского округа:

– Это наши озерские дети. Игра получилась очень интересной и захватывающей. Мы были готовы к тому, что будем играть с достойными соперниками, потому что в Озерске все любят футбол. Когда я был ребёнком, мы играли с таким же азартом. Здесь хорошая спортивная площадка, ребята забивали красивые голы, у них есть стержень, команда крепкая, они молодцы. Мы сыграли вничью, но мальчишки играли достойно. Ребята хорошие, очень позитивные.

Сергей Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов округа:

– У нас получился настоящий спортивный праздник. Дети у команды депутатов практически выиграли, за то, чтобы удержать счёт, нам пришлось побороться. Видно, что ребята тренированные, надо просто их поддержать. Если у них есть желание, они могут продолжить тренировки в школьных футбольных командах.

Следует отметить, что несколько лет назад для воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» были оборудованы игровая площадка и площадка с тренажёрами. Проект был реализован благодаря совместной работе администрации и педагогов муниципального учреждения.

В команде «Те ещё детки» отлично проявил себя Николай Подгорбунских. Его без преувеличения можно было назвать звездой матча. Успехов молодой человек добился самостоятельно, тренируясь, в том числе и на спортивной площадке, оборудованной во дворе детского дома:

– Тренируюсь я уже лет пять, тренируюсь здесь на площадке, играю во дворе. Конечно, было волнение, не каждый день приходится играть с такой командой, но команда была сильная, играли все слаженно. Наша команда также проявила себя хорошо, все играли в пас, старались помочь друг другу.

Праздник завершился вручением подарков и чаепитием.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51211/