В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

С началом летнего сезона в Челябинскую область начали активно завозиться арбузы из республик Средней Азии и Ирана. Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали поступление на территорию региона более 100 тонн арбузов, сообщили в ведомстве. Подробнее
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило обращение от местной жительницы, которой соседи сообщили о том, что неизвестный проник в ее квартиру через балкон. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 30.05.2022г. по 05.06.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
В первый выходной день лета - 4 июня - в Детском эколого-биологическом центре прошёл праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Работники «Атом-охраны» вместе с детьми пришли в центр, чтобы пообщаться и получить заряд бодрости на предстоящую рабочую неделю. Подробнее
В командировке они оказывали медицинскую помощь на белгородском направлении в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Вернувшихся заменил новый состав во главе с Владимиром Гавриным, врачом скорой помощи из Снежинска. Подробнее
В период с 23 мая по 5 июня 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме. Медицинская помощь в экстренном и неотложном порядке оказывалась отделением скорой медицинской помощи, дежурными врачами и специалистами приемного отделения. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 8-9 июня в восточных и юго-восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).