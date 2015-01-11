Под Кыштымом пройдет фестиваль, попавший в Книгу рекордов России.

В Кыштымском городском округе 12 июня пройдет XXVI Областной фестиваль «Русский хоровод-2022» (0+) – южноуральцев ждут на площадке уральского природного заповедника горы Сугомак.

Фестиваль «Русский хоровод» попал в Книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе» и «Самый большой процент населения города, участвовавший в установлении рекорда». Помимо этого, фестиваль неоднократно получал премии в области событийного туризма, ведь ежегодно на него приезжают более 5 тыс. гостей из Челябинской области и соседних территорий.

«Русский хоровод» сочетает в себе многонациональную культуру народов Урала, уникальность природы места проведения, вовлеченность в действие молодежи и творческих коллективов, патриотические и гражданские мотивы, способствующие объединению людей. В фестивале принимают участие как профессиональные, так и любительские коллективы.

Главная «изюминка» фестиваля театрализованное представление – единый хоровод участников и зрителей. Также в программе праздника: выступления творческих коллективов, ярмарка и старинные народные игры, выставка народных умельцев, интерактивные площадки и мастер-классы, показы театра костюма и клуба исторической реконструкции.

Фото организаторов.

https://dostup1.ru/society/Pod-Kyshtymom-proydet-festival-popavshiy-v-Knigu-rekordov-Rossii_150611.html