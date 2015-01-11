Информация для родителей, встречающих детей из детских оздоровительных лагерей (1 смена).

Это уникальная творческая инициатива, которая объединяет более 50 детей из инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанников школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска. Подробнее
В июне 2022 года южноуральские семьи с детьми получат повышенные пособия и выплаты. Их размер увеличен на 10%, а сама выплата будет проходить в два этапа, сообщает в среду, 15 мая, Минсоц Челябинской области. Подробнее
Участники информационно-технологического экспертного совета Росатома посетили площадку Регионального центра облучательных технологий «Эра» (резидент ТОСЭР «Озёрск») и ознакомились с возможностями использования ионизирующих излучений для нужд различных отраслей. Подробнее