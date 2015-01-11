В УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту незаконной ловли рыбы в период нереста.

В ходе несения службы сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск на озере Малая Нанога был задержан местный житель, 1979 года рождения, который умышленно, не имея специального разрешения, произвел незаконный вылов рыбы с помощью лесковой сети в период нереста, причинив ущерб на сумму 13 850 рублей.

По данному факту отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 1 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.