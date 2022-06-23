22 июня в детских оздоровительных лагерях «Орлёнок», «Звёздочка» и «Отважных» началась вторая смена.

Летний лагерь – это то место, куда мечтал бы попасть каждый взрослый. Место, где живет беззаботное детство и каждый день происходит что-нибудь интересное.

Следует отметить, что в озерских загородных лагерях дети находятся под присмотром опытных педагогов образовательных организаций Озерского городского округа. Вожатыми работают студенты челябинских ВУЗов из сводного студенческого отряда «Пульс». Молодые люди проходят специальную подготовку и получают сертификат вожатого. В течение четырёх смен в отрядах трёх летних лагерей будет работать большая команда - порядка шестидесяти человек. Кроме того, с ребятами занимаются инструкторы по физической подготовке, педагоги дополнительного образования. Медицинский персонал набран из специалистов Клинической больницы №71. Питанию уделяется особое внимание. На протяжении восьми лет этим вопросом занимается челябинская компания «Детское общественное питание».

Немаловажен в детском отдыхе и вопрос безопасности. Об этом администрация и руководство оздоровительных лагерей позаботилась еще задолго до начала сезона. Подготовка территории проводится в соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей.

Летний лагерь - это не только место для отдыха, но и отличная возможность получить новые знания, здесь ребята погружаются в содержательный продуманный воспитательный процесс, для них организовано множество кружков, разработаны специальные тематические программы.

В каждом лагере работают свои пресс-центры, которые рассказывают о самых важных событиях. Например, 22 июня - первый день второй смены, день знакомства, день, когда в каждом лагере прошли торжественные линейки, посвящённые Дню памяти и скорби: прозвучали стихи и песни о Великой Отечественной войне. Участники линеек почтили память погибших минутой молчания. Дети и воспитатели приняли участие в акциях «Журавлик мира» и «Свеча памяти».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51453/