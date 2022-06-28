Озерские кадеты осваивают туристические маршруты.

Группа школьников-кадетов и воспитанников общественной организации «Наши дети» совместно с наставниками совершила сплав по реке Ай. Летний поход стал возможен благодаря грантовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк», которое ежегодно проводит открытый конкурс социально значимых проектов.

Инициатором проекта «Кадеты осваивают туристические маршруты» является МБОУ СОШ № 25, где обучаются будущие спасатели и в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами реализуются несколько специальных программ по формированию у детей начальных профессиональных навыков.

Олег Худяков, автор и руководитель проекта «Кадеты осваивают туристические маршруты»:

- Для эффективного проведения поисково-спасательных работ необходимо обладать навыками передвижения в различных условиях, уметь ориентироваться в незнакомой местности и знать хотя бы основы выживания. Без этого обучение спасателя непосредственно технике или тактике поисково-спасательных и транспортировочных работ будет равносильно вдалбливанию школьнику основ высшей математики, игнорируя знание им арифметики. Одновременно с профподготовкой кадетов мы ставили еще одну цель - вовлечь их в волонтерское движение по поддержке уязвимых категорий детей, способствовать социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество подростков с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках подготовки к реализации проекта его организаторами были проведены родительские собрания, консультации, согласование маршрутов, распределение функционала и зон ответственности волонтеров; учебно-тренировочные занятия (обращение с туристским оборудованием; сборка – разборка плавательных средств; оборудование мест стоянки, обращение с костровым оборудованием; преодоления препятствий различной категории сложности); проведен ремонт имеющегося оборудования и приобретено новое.

20 июня стартовал основной этап проекта. Поход длился 7 дней. Маршрут путешественников пролегал по реке Ай от пос. Межевой (Саткинский район) до дер. Лаклы (Салаватский район Республики Башкортостан). Участники сплава – 22 ребенка и 10 взрослых (педагоги, волонтеры с навыками спасателя) - преодолели 55 км по живописной местности. За время путешествия были исследованы пещера Кургазакская, Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, природный памятник природы «Сухие водопады», Большие и малые Айские притесы.

Команда озерских туристов-водников вернулась из Башкирии с богатым опытом и яркими впечатлениями.

Елизавета Кравченко, участница проекта:

- Сплав - это удивительное приключение. Целая неделя вдали от дома, река, друзья и тёплые летние вечера. Было страшно и интересно, ведь такое со мной в первый раз. Все трудности были не заметны на фоне красоты природы, которая нас окружала, и доброты товарищей. Поразительные горы и пещеры. Мы пошли на катамаранах участок самой живописной ее горной части. Хочется сказать спасибо всем, кто был с нами, тем, с кем мы стали «не разлей вода», ибо река нас так сильно соединила!

Проект «Кадеты осваивают туристические маршруты» предполагает несколько путешествий. Будущих участников ждет знакомство с памятниками природы Челябинской области.

Справочно:

В 2022 году ПО «Маяк» провел открытый конкурс социально значимых проектов среди общественных и некоммерческих организаций по нескольким номинациям: «Образование», «Культура и творчество», «Развитие физической культуры и спорта», «Городская среда», «Забота о ближнем», «Патриотическое воспитание». Участники представили свои предложения по решению конкретной общественно значимой проблемы, соответствующей направлениям конкурса, в форме проекта. В число победителей-получателей финансовой помощи вошли:

- ГБПОУ ОзТК, проект «Инженерная проектная смена «Юниоры AtomSkills»», проект «Добровольная деятельность по оказанию бесплатных парикмахерских услуг малоимущему населению города Озерск»,

- ОТИ НИЯУ МИФИ, проект «Инженерная смена «Юниоры Atomskills»,

- МКУК «ЦБС», проект «Атом для людей»,

- Фонд помощи бездомным животным «Дина», проект «Строительство медицинского блока и хозяйственного помещения для безнадзорных животных на территории приюта «Дина»,

- МБОУ СОШ №25, проект «Кадеты осваивают туристические маршруты» (организация поездок выходного дня: сплавы, туристические походы);

- ОГОО РДИ «Наши дети», проект «Песочная феерия» (приобретение интерактивной песочницы);

- МБУ «Культурно-досуговый центр», проект ««Панорама памяти В.С. Иванова».

Фото участников проекта.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51491/