Отдел по вопросам миграции разъясняет об ответственности за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешительных документов.

В рамках проведения профилактических мероприятий «Нелегал-2022» и «Закон и правопорядок» заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск капитан полиции Максим Мясников разъясняет меры применения административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности иностранных работников без разрешительных документов.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность, должны иметь при себе разрешительные документы, в том числе, подтверждающие прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования.

В случае незаконного привлечения к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан либо не уведомления о заключении или расторжении трудовых договоров, предусмотрена административная ответственность по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Также, Максим Юрьевич предупреждает об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию граждан по месту пребывания и месту жительства, а также фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

В соответствии со статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, за предоставление жилого помещения иностранцам без постановки на учет или находящимся незаконно наступает ответственность по статье 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На территории закрытого административного территориального округа нахождение иностранных граждан без специального разрешения, а также осуществления ими трудовой деятельности ЗАПРЕЩЕНО.

В отношении иностранных граждан, не урегулировавших свой правовой статус на территории Российской Федерации и допустивших нарушение миграционного законодательства, принимаются меры административного воздействия в виде принудительного удаления из страны.