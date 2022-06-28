Отделом дознания УМВД возбуждены два уголовных дела по факту незаконной ловли рыбы в период нереста.

В ходе несения службы сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск на озере Малая Нанога был задержан местный житель, 1954 года рождения, который умышленно, заведомо зная об ответственности, не имея специального разрешения, произвел незаконный вылов рыбы с помощью лесковой сети в период нереста, причинив ущерб на сумму 28 200 рублей.

Также в поселке Метлино сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель, 1984 года рождения, который в период нереста, используя сети и резиновую лодку, выплыл на акваторию озера Кожакуль, где выловил 51 рыбу, причинив ущерб на сумму 25 500 рублей.

По данным фактам отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 1 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.