Афиша на первые июльские выходные!

С началом второго летнего месяца вас!
И пусть погода не балует уральцев, зато афиша полна самых разных событий не только в Озерске и его окрестностях, но и в Челябинске и Екатеринбурге!
Озерск и его окрестности!
Все выходные:
глк "Егоза"
2 июля, суббота
Главное: с 15:30 до 22:00 ЕГОЗАРОК | рок-пикник под горой
До этого: с 11:00 до 15:00 работает ПОДЪЁМНИК для райдеров "Байк Парк Егоза"
-Подъёмник
-6 велотрасс
-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74
3 июля, воскресенье
с 11:00 до 16:00 по многочисленным просьбам будет работать ПОДЪЁМНИК для райдеров Байк Парк Егоза
С 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74
Как всегда для вас в любой день недели и любое время дня:
природа, солнце, свежий воздух и возможность безгранично гулять и кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.
Часы работы Лодочной станции в Городском парке.
График работы аттракционов Детского парка.
Кыштым
1 июля, пятница
18.30 Парк им.А.С.Пушкина
"Музыка под солнцем"!
Челябинск
Зоопарк приглашает!
Мероприятия на новой набережной:
В пятницу, 1 июля, состоится кинопоказ фильма «Зелёная карета», начало в 21:30 (время может корректироваться).
В субботу, 2 июля, в 17:00 здесь начнётся моноспектакль актёра НХТ Александра Майера «О верю, верю счастье есть!» (12+) о жизни и творчестве Сергея Есенина, чтение поэм. Продолжительность - 1 час.
В субботу, 2 июля, в 18:00 начнётся вечер джаза в Aрт-сквере, программа «Мировые хиты от джаза до наших дней». Для публики выступят солисты легендарного ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и другие. Продолжительность - 1 час.
Екатеринбург
2 июля, суббота
Все выходные:
Кинолето в парке им.Маяковского!
2 июля
16.00 Мультфильмы 0+
18.30 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 6+
20.30 Гонка 16+
3 июля
16.00 Мультфильмы 0+
18.30 Будьте моим мужем 6+
20.30 Любовь и голуби 12+
12.00 аллея КРК «Уралец»
В Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme с участием лучших спортсменов нашей страны. Специальный гость Feduk поддержит мероприятие своим выступлением.
Материал подготовила Александра Лебедева.