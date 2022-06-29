Афиша на первые июльские выходные!

С началом второго летнего месяца вас!

И пусть погода не балует уральцев, зато афиша полна самых разных событий не только в Озерске и его окрестностях, но и в Челябинске и Екатеринбурге!

Озерск и его окрестности!

Все выходные:

глк "Егоза"

2 июля, суббота

Главное: с 15:30 до 22:00 ЕГОЗАРОК | рок-пикник под горой

До этого: с 11:00 до 15:00 работает ПОДЪЁМНИК для райдеров "Байк Парк Егоза"

-Подъёмник

-6 велотрасс

-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74

3 июля, воскресенье

с 11:00 до 16:00 по многочисленным просьбам будет работать ПОДЪЁМНИК для райдеров Байк Парк Егоза

С 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74

Как всегда для вас в любой день недели и любое время дня:

природа, солнце, свежий воздух и возможность безгранично гулять и кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.

Часы работы Лодочной станции в Городском парке.

График работы аттракционов Детского парка.

Кыштым

1 июля, пятница

18.30 Парк им.А.С.Пушкина

"Музыка под солнцем"!

Челябинск

Зоопарк приглашает!

Мероприятия на новой набережной:

В пятницу, 1 июля, состоится кинопоказ фильма «Зелёная карета», начало в 21:30 (время может корректироваться).

В субботу, 2 июля, в 17:00 здесь начнётся моноспектакль актёра НХТ Александра Майера «О верю, верю счастье есть!» (12+) о жизни и творчестве Сергея Есенина, чтение поэм. Продолжительность - 1 час.

В субботу, 2 июля, в 18:00 начнётся вечер джаза в Aрт-сквере, программа «Мировые хиты от джаза до наших дней». Для публики выступят солисты легендарного ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и другие. Продолжительность - 1 час.

Источник:

Екатеринбург

2 июля, суббота

Все выходные:

Кинолето в парке им.Маяковского!

2 июля

16.00 Мультфильмы 0+

18.30 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 6+

20.30 Гонка 16+

3 июля

16.00 Мультфильмы 0+

18.30 Будьте моим мужем 6+

20.30 Любовь и голуби 12+

12.00 аллея КРК «Уралец»

В Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme с участием лучших спортсменов нашей страны. Специальный гость Feduk поддержит мероприятие своим выступлением.

Материал подготовила Александра Лебедева.