Состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа.

30 июня в ходе сессии депутатами были рассмотрены вопросы имущественного характера, внесены изменения в отдельные решения, касающиеся сферы ЖКХ и бюджета округа, информационно был заслушан доклад по реализации в округе национальных проектов.

Традиционно на июньской сессии депутатским корпусом утверждается план работы Собрания на второе полугодие текущего года. Он состоит из двух разделов. Первый касается проведения заседаний и нормотворческой деятельности, второй – организационной и иной деятельности Собрания депутатов и его аппарата. Отметим, что во втором полугодии на сентябрь 2022 года запланировано проведение публичных слушаний о внесении изменений в Устав Озерского городского округа и на декабрь – о бюджете округа на 2023 год.

В ходе корректировки бюджета решением депутатского корпуса в рамках муниципальной программы «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отношениями» были направлены средства (200 тысяч рублей) для организации и проведения фестиваля Zaman в посёлке Метлино. Фестиваль должен стать одним из самых масштабных областных мероприятий, посвящённых национальным культурам народов Южного Урала, содействовать сохранению их самобытности и традиционного образа жизни. Следует отметить, что ранее, в феврале 2022 года, этот социальный проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме того, из регионального бюджета в Озерский городской округ дополнительно направлены около 21 млн рублей на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог. Эти средства планируется направить на ремонт наиболее проблемных участков улично-дорожной сети, по которым в администрацию направлены предписания ГИБДД с целью устранения колейности и обеспечения безопасности движения автотранспорта.

Информацию о реализации в Озерском городском округе национальных проектов представил начальник управления экономики Александр Жмайло.

Он пояснил, что в 2022 году на территории Озерского городского округа реализуются мероприятия семи региональных проектов в рамках четырёх национальных: «Образование», «Жильё и городская среда», «Демография» и «Цифровая экономика». Из семи региональных программ мероприятия по трём направления реализуются в этом году впервые: «Успех каждого ребёнка» («Образование»), «Старшее поколение» («Демография») и «Цифровая экономика» («Информационная безопасность»). В целом, стоимость портфеля по семи региональным проектам на 2022 год составляет 44 млн 250 тысяч рублей. Продолжает успешно реализовываться программа «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», благодаря чему в старой части города будут благоустроены ещё шесть дворовых территорий.

Подробную информацию по реализации национальных проектов в Озерском городском округе депутаты планируют также представить жителям на встречах с избирателями на своих округах.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51503/