Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области показала резкий рост.

На Южном Урале вновь отмечен рост числа заболевших коронавирусом – за сутки медики сделали 93 новых подтверждения, что сразу на пять больше, чем днем ранее.

Общее количество случаев заболевания за все время пандемии достигло 334 тыс. 918, а выздоровевших – 324 тыс. 239, из которых 93 выписали за минувшие сутки.

Скончался один человек, доведя число умерших до 9 054.

На данный момент подтвержденный диагноз имеют 1 583 жителя региона.

https://dostup1.ru/medicine/Zabolevaemost-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-pokazala-rezkiy-rost_151479.html