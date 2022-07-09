В п.Татыш пройдет ярмарка творческих идей.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 27.06.2022г. по 03.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
Конец недели ознаменуется в Челябинской области 30-градусной жарой – в ночные часы температура также будет вполне летней, лишь местами сегодня ночью столбики термометров опустятся до плюс 6-ти. Подробнее
26 июня и 3 июля в СК "Авангард " (микрорайон Татыш) при поддержке МБУ "Арена" и Управления по физической культуре и спорту был организован традиционный открытый личный Кубок Озёрского городского округа по настольному теннису, посвящённый памяти Виктора Владимировича Коныгина. Подробнее