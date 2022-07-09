В п.Татыш пройдет ярмарка творческих идей.

26 июня и 3 июля в СК "Авангард " (микрорайон Татыш) при поддержке МБУ "Арена" и Управления по физической культуре и спорту был организован традиционный открытый личный Кубок Озёрского городского округа по настольному теннису, посвящённый памяти Виктора Владимировича Коныгина. Подробнее