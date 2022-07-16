Жительница Озерска 1956 года рождения лишилась 150 000 рублей после телефонного разговора с мошенниками.

Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что ей на телефон поступил входящий вызов. В ходе разговора девушка представилась сотрудником банка и в целях защиты звонков от мошенников рекомендовала установить на телефон специальную программу для блокировки подозрительных номеров.

Ни о чем не подозревая, действуя по инструкциям от неизвестной, озерчанка установила несколько приложений удаленного доступа, а также сообщила код приложения мобильного банка.

Женщина и дальше бы продолжила выполнять действия под диктовку звонивших, но к ней в гости пришла родственница, которая поняла, что это мошенники и прервала телефонный разговор. Потерпевшая самостоятельно перезвонила в банк по телефону «горячей линии» и заблокировала карту, а после обратилась в полицию.

Зная код к мобильному банку, через установленную программу удаленного доступа к телефону озерчанки, мошенники похитили 150 000 рублей накопленных на счету заявительницы.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сотрудники полиции напоминают, что ни один сотрудник банка не потребует от вас установить приложения на телефон, продиктовать код из смс-сообщений, пройти по присылаемым ссылкам, продиктовать номер карты и тем более код из смс-сообщений. Обратите внимание, что в любом случае настоящие сотрудники банка не будут решать проблему по телефону, не предложат вам перевести оформленный кредит на сторонний номер телефона или счет, равно как и не предложат вам оказать содействие в разоблачении мошенников.

Если к вам обратились по имени, это не означает, что вы разговариваете с реальным сотрудником банка. Как только вы слышите фразы: «от вашего имени оформлена заявка на оформление кредит», «подтверждаете ли вы операцию по переводу/списанию денежных средств», «ваши персональные данные стали известны третьим лицам и они могут оформить на вас кредит», прекратите телефонный разговор.

Не совершайте действий по принуждению незнакомцев по телефону, кем бы вам не представились, не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе и от принятых вами решений.