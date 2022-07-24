Синоптики сообщили о скором спаде жары на Южном Урале.

Жаркая погода продержится в Челябинской области еще чуть более недели – такой прогноз дает портал Gismeteo.

По данным синоптиков, предстоящая неделя будет такой же жаркой – колебания температуры составят от 23 градусов в четверг, 28 июля, до 28-29 в понедельник и субботу.

Но уже в первые дни августа температура начнет снижаться – 23 в понедельник, 1-го, и плюс 17 во вторник, 2-го. Далее вновь ожидается повышение, но не более плюс 24.

Почти все дни возможен дождь с грозами 27 и 31 июля, а также 1 августа.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-soobschili-o-skorom-spade-zhary-na-Yuzhnom-Urale_152205.html