Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей».

28 июля 2022 года в 18:00 часов в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (пр. Ленина, 43) состоится «День открытых дверей».

Приглашаем старшеклассников (10 классы) и их родителей ознакомиться с условиями поступления в ВУЗы МВД России в 2023 году и прохождения службы в органах внутренних дел.

Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитии, оплачиваемый отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.

Отбор кандидатов от 17 до 25 лет, имеющих среднее или среднее профессиональное образование на бюджетную форму обучения в 2023 году в Омскую академию МВД России (г.Омск), Уфимский Юридический институт МВД России (г.Уфа), Уральский юридический институт МВД России (г.Екатеринбург), Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

по направлениям:

Обеспечение законности и правопорядка (40.03.02):

- административная деятельность полиции

- оперативно-розыскная деятельность

Правовое обеспечение национальной безопасности (40.05.01)

- специализация уголовно – правовая

Правоохранительная деятельность (40.02.02)

Безопасность информационных технологий (10.05.05)

Прием на обучение в Институт осуществляется на первый курс по программам бакалавриата и программам специалитета - на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и по результатам проводимых Институтом.

Экзамены для поступления:

- русский язык (результаты ЕГЭ)

- обществознание (результаты ЕГЭ)

- история (результаты ЕГЭ)

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (835130)2-59-12, 8-35130-2-66-29.