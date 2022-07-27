Владельцев электромобилей в Челябинской области освободят от транспортного налога.

В Челябинской области обнулят транспортный налог для полностью электрических автомобилей – законопроект, который будет способствовать развитию в регионе электротранспорта, разработали в южноуральском парламенте.

Изменениями в закон Челябинской области «О транспортном налоге» планируется освободить от уплаты транспортного налога физических лиц и организации – по транспортным средствам, оснащенным исключительно электрическими двигателями. Исключение составят дорогостоящие легковые автомобили, за которые налог уплачивается с повышающим коэффициентом по Перечню Минпромторга России.

Предусматривается, что данная льгота по транспортному налогу будет действовать по 31 декабря 2026 года.

По словам председателя Законодательного Собрания Александра Лазарева, законопроект разработан в рамках региональной политики развития электротранспорта. «Законопроект разработан с целью создания условий для развития в Челябинской области электротранспорта как более экологичного и комфортного вида автотранспорта, в том числе в условиях городской среды. Предлагаемая мера будет мотивировать водителей нашего региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили. Это позволит значительно снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и шума, одним из основных источников которых является автотранспорт», – пояснил спикер, комментируя законопроект.

Согласно регистрационным базам данных, сегодня на территории Челябинской области электромобилями владеют более 260 южноуральцев.

В настоящее время законопроект ожидает заключения губернатора.

https://dostup1.ru/economics/Vladeltsev-elektromobiley-v-Chelyabinskoy-oblasti-osvobodyat-ot-transportnogo-naloga_152304.html