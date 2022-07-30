О временном перекрытии движения автотранспорта в пос. Метлино.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.07.2022г. по 31.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник внутренней службы Алик Ишбулатов разъясняет, что прием заявлений и сообщений осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме оперативным дежурным по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43 Подробнее
В связи с проведением этно-фестиваля «NEWFEST «ZAMAN», 06.08.2022 г., временно, с 11:00 час. до 21:30 часов, будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Центральная от жилого дома № 82 до нежилого здания № 59 в поселке Метлино.