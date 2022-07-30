Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.07.2022г. по 31.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.
За этот период выздоровело 7 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 01.08.2022 получили 1 прививку 42620 человек, 2 прививки – 38787 человек, ревакцинировано 14687 человек.