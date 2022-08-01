Южноуральцам рекомендован масочный режим из-за ухудшения ситуации по COVID-19.

Подъем заболеваемости коронавирусом в Челябинской области отмечен почти во всех возрастных группах – эпидситуация сохраняется неблагополучной.

Напомним, на 1 августа показатель заболеваемости составил 9831,7 на 100 тыс. населения.

«На прошедшей неделе (25-31 июля) зарегистрировано 1 223 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 86,4% в структуре. Однако подъем заболеваемости отмечался во всех возрастных группах, за исключением детей до года: 1-6 лет – на 74,2%, 7-14 лет – на 40%, 15-17 лет – на 22,2%, 18-29 лет – на 48,9%, 30-49 лет – на 42,8%, 50-64 года – на 12%, 65 лет и старше – на 45,2%. Среди детей до года отмечалось снижение заболеваемости – на 29,4% (зарегистрировано 12 случаев, на предыдущей неделе было зарегистрировано 17)», – говорится в сообщении.

С целью профилактики инфекции Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает гражданам о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), вести здоровый образ жизни. В эпидсезон при ухудшении ситуации рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (магазины, транспорт и др.).

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsam-rekomendovan-masochnyy-rezhim-iz-za-uhudsheniya-situatsii-po-COVID-19_152513.html