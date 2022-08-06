Полиция Озерска обеспечила охрану общественного порядка во время проведения областного фестиваля «Zaman».

6 августа в поселке Метлино Озерского городского округа прошел этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала, где собралось около 1000 человек.

Обеспечивали охрану общественного порядка при проведении мероприятия сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск, которые перед проведением праздника провели осмотр праздничных площадок и прилегающих к ним территорий.

Перед началом праздника проведен инструктаж сотрудников, заступающих на службу по охране общественного порядка. До личного состава доведена оперативная обстановка на обслуживаемых территориях. После проведения инструктажа полицейские заступили на службу совместно с представителями добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.

Благодаря принятым сотрудниками полиции профилактическим мерам, нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, не допущено.