Информация о заболеваемости COVID-19: отмечен рост заболеваемости!

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 08.08.2022г. по 14.08.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 40 новых случаев заболевания COVID-19. Отмечен рост по сравнению с уровнем прошлой недели в 4 раза!

За этот период выздоровело 18 человек.

Специалисты Межрегионального управления №71 ФМБА России напоминают, что для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам (особенно из групп риска) рекомендуется использовать маски в общественных местах и в транспорте, а также средства для дезинфекции рук. Рекомендуем гражданам пройти ревакцинацию, а тем, кто не сделал прививку от COVID-19 – вакцинацию.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51934/