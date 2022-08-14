Округ знает в лицо своих спортивных героев.

Накануне Дня физкультурника около КСК «Лидер» состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого нескольким десяткам озерчан были вручены свидетельства о занесении на Доску спортивной славы Озерского городского округа.

Напомним, что обновление на монументальном стенде проходит ежегодно, начиная с 2018 года. Здесь размещаются портреты и имена 48 спортсменов, тренеров, учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования, ветеранов спорта, инструкторов и работников спортивных сооружений – всех, кто внес значительный вклад в развитие физкультуры и спорта.

В этом году открыл церемонию начальник Управления по физической культуры и спорта Сергей Степанов. Он поздравил собравшихся с наступающим праздником и выразил слова благодарности тем, кто своими высокими результатами и достойным трудом преумножает славу озерского спорта:

- Дорогие друзья, мы поздравляем вас с достойной наградой! Глядя на вас, можно быть уверенным, что вам все под силу – и новые открытия, и укрепление старых основ. Мы радуемся вашим успехам и победам, мы готовы поддержать ваши начинания и усилия. Мы надеемся на вас и гордимся вами!

Со словами поддержки и напутствия выступил председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. По его мнению, добрая традиция поощрять жителей за их достижения в сфере физической культуры и спорта должна продолжаться. Отдельно отметил Иван Гашев успехи своих ровесников:

- Посильный вклад в общую копилку побед вносят и озерские ветераны, занимая первые места на областных и всероссийских соревнованиях. Желаю всем нам дальнейших успехов на любых аренах!

В завершение мероприятия была сделана фотография на память.

В 2022 году свидетельства о занесении на Доску спортивной славы Озерского городского округа вручены:

Маракушиной Татьяне Борисовне, заместителю директора МБУ ДО «ДЮСШ»,

Середе Юрию Михайловичу, тренеру-преподавателю МБУ ДО «ДЮСШ»,

Андрончик Оксане Александровне, председателю федерации, Мастеру спорта, тренеру-общественнику по дартс,

Александровскому Алексею Александровичу, тренеру-инструктору СК «Мастер»,

Михалюку Владиславу Борисовичу, учителю физической культуры школы №24,

Крыловой Лидии Павловне, учителю физической культуры МБОУ лицея № 39,

Темникову Олегу Викторовичу, тренеру спортивного клуба «Эдельвейс»,

Заиченко Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи, тренеру клуба аэробики «Интерспортфитнесс»,

Стулову Дмитрию Васильевичу, победителю Кубка России, УРФО и Чемпионата Челябинской области по тяжелой атлетике,

Сергееву Александру Владимировичу, призеру Чемпионата России, победителю УРФО по спортивному туризму,

Ткаченко Андрею Николаевичу, призеру Всероссийских и областных соревнований по дартс,

Отрадных Анастасии Геннадьевне, серебряному призеру Кубка России по плаванию в категории «Мастерс»,

Третьяковой Татьяне Сергеевне, победителю и призеру Кубка России по плаванию в категории «Мастерс»,

Каримову Искандеру Едыкаровичу, бронзовому призеру Кубка России по плаванию в категории «Мастерс»,

Шамыгину Семену Ивановичу, Мастеру спорта по подводному спорту, чемпиону УрФО по подводному спорту, призеру Кубка России, Всероссийских соревнований,

Игонину Сергею Александровичу, играющему тренеру сборной ПО «Маяк» по мини-футболу,

Романову Роману Дмитриевичу, победителю Первенства области, призеру Всероссийской Спартакиады среди учащихся дополнительного образования по плаванию,

Грицай Кристине Александровне, призеру всероссийских соревнований, победителю УрФО по чир спорту,

Большаковой Алене Вячеславовне, призеру Всероссийских соревнований, победителю УрФО по чир спорту,

Нигаматуллиной Карине Маратовне, победителю Кубка России, Первенства Челябинской области среди девушек по тяжелой атлетике,

Воробьевой Анастасии Витальевне, победителю Челябинской области по дзюдо, призеру УрФО и Челябинской области по самбо,

Кагарманову Ренальду Рифовичу, призеру Первенства Челябинской области по боксу,

Шепелеву Артему Дмитриевичу, победителю первенства Челябинской области по боксу,

Ларионову Никите Михайловичу, победителю Первенства Челябинской области по боксу,

Поздеевой Надежде Степановне, заместителю директора по АХЧ МБУ «Арена»,

Голубых Илье Валерьевичу, заместителю директора МБУ «Арена»,

Шинкаренко Елене Валерьевне, уборщику производственных помещений,

Кравчук Ольге Михайловне, заведующей хозяйством МБУ «Арена»,

Бобриковой Ирине Александровне, инструктору по спорту МБУ «Арена»,

Антроповой Алене Николаевне, ведущему бухгалтеру МБУ «Арена»,

Фефеловой Любови Владимировне, администратору МБУ «Арена»,

Екимову Юрию Николаевичу, электрогазосварщику МБУ «Арена»,

Кротовой Ирине Витальевне, победителю Челябинской области по шашкам, призеру по плаванию и легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению,

Чуплыгину Николаю Сергеевичу, призеру Челябинской области по легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению,

Лебедевой Светлане Николаевне, призеру Челябинской области по плаванию и легкой атлетике, среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению.

Гоголеву Константину Ивановичу, призеру Челябинской области по плаванию и легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению,

Зильберу Максиму Валерьевичу, победителю Челябинской области по шашкам среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению,

Рючину Александру Юрьевичу, призеру Челябинской области по плаванию и легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению,

Исмагиловой Елене Минижановне, победителю и призеру Челябинской области по плаванию и легкой атлетике среди лиц с ограниченными физическими возможностями по зрению,

Лисицыной Тамаре Ивановне, призеру Челябинской области по плаванию и легкой атлетике и шашкам, среди лиц с ограниченными физическими возможностями,

Аллину Владимиру Ильичу, призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по лыжным гонкам,

Басилашвили Василию Владимировичу, призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам, призер по многоборью ГТО,

Ивановой Ларисе Геннадьевне, призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по многоборью ГТО,

Китаевой Светлане Александровне, призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по лыжным гонкам,

Мельникову Александру Михайловичу, призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по шахматам,

Сиротининой Людмиле Владимировне, победителю Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области по легкой атлетике,

Митиной Светлане Александровне, победителю и призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Озерского городского округа по настольному теннису,

Бадукиной Надежде Николаевне, победителю и призеру Спартакиады ветеранов труда и спорта Озерского городского округа по лыжному спорту, легкоатлетическому кроссу, северной ходьбе, силовому многоборью, плаванию.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51937/