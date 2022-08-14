Честь Озерска достойно защитили юные спортсменки-конницы ДЭБЦ.

С 11 по 13 августа в Челябинске прошли соревнования по конному спорту "КУБОК URAL HORSE".

В соревнованиях принял участие конно-спортивный клуб "Мустанг" Детского эколого-биологического центра. Защищали честь клуба самые маленькие спортсмены: Тая Молоткова (12 лет) и Екатерина Глухих (11 лет).

Это были их первые выездные старты. Волнение юных спортсменок, по их словам, было на максимуме. Но несмотря на возраст, девочки показали себя настоящими бойцами. За четыре старта завоевали три медали: две серебряных и одну бронзовую. Педагоги ДЭБЦ благодарят за отличный результат спортсменок и поддержку родителей участниц.

Огромную благодарность выражают Дмитрию Глухих, который является бывшим воспитанником ДЭБЦ. Дмитрий Анатольевич помогал во всем: доставил озерскую команду на соревнования, загружал и разгружал лошадей, поддерживал боевой дух спортсменов на протяжении всех соревнований.

Коллектив ДЭБЦ и конно-спортивного клуба желают своим воспитанницам новых побед!

Информация предоставлена ДЭБЦ

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51949/