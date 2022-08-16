Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск сообщает о наборе на службу.

«Ночь кино» – ежегодное событие, посвященное кинематографу во всех его проявлениях. В этом году по всей стране пройдет показ трех самых значимых кинокартин 2021 и 2022 годов: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Область тьмы». Подробнее
14 августа в историческом месте Озерска – в сквере Первопроходцев - состоялось традиционное праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя и деятельности Южно-уральского управления строительства. Культурная программа называлась «В память о времени и людях». Подробнее
С 11 по 13 августа в Челябинске прошли соревнования по конному спорту "КУБОК URAL HORSE".
В соревнованиях принял участие конно-спортивный клуб "Мустанг" Детского эколого-биологического центра. Защищали честь клуба самые маленькие спортсмены: Тая Молоткова (12 лет) и Екатерина Глухих (11 лет). Подробнее
Накануне Дня физкультурника около КСК «Лидер» состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого нескольким десяткам озерчан были вручены свидетельства о занесении на Доску спортивной славы Озерского городского округа. Подробнее