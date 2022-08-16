Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск сообщает о наборе на службу.

«Ночь кино» – ежегодное событие, посвященное кинематографу во всех его проявлениях. В этом году по всей стране пройдет показ трех самых значимых кинокартин 2021 и 2022 годов: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Область тьмы». Подробнее