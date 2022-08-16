В Челябинской области подсчитали стоимость сбора ребенка в школу

Собрать ребенка в школу в Челябинской области оказалось затратным делом – это показало исследование, проведенное порталом Зарплата.ру.

В опросе приняли участие жители региона в возрасте от 30 до 55 лет, имеющие детей-школьников. По данным исследования, у 33% опрошенных запланированный общий бюджет на расходы для подготовки к школе в этом году начинается от 15 тыс. рублей. От 15 тыс. до 20 тыс. рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 тыс. – 31%.

На приобретение школьной формы большинство родителей (57%) в этом году планируют потратить больше 5 тыс. рублей, до 5 тыс. – 27%. Остальные родители в этом году форму не покупают.

На спортивную форму 23% южноуральцев планируют потратить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, 48% –до 5 тыс., 15% – свыше 5 тысяч. На обувь 25% родителей планируют отдать 1-2 тыс. рублей, 49% – от 2 тыс. до 5 тыс., а 24% – более 5 тыс. рублей.

На приобретение рюкзака планируют потратить от 1 до 2 тыс. рублей 25% опрошенных, от 2 до 5 тыс.– 47%, свыше 5 тыс. рублей – 3%.

На покупку школьных и письменных принадлежностей 17% родителей потратят до 1 тыс. рублей, 43% – до 2 тыс. рублей, 24% – до 3 тыс. и 16% – более 3 тыс.

Для подготовки ребенка к школе 47% опрошенных южноуральцев специально берут отпуск.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-podschitali-stoimost-sbora-rebenka-v-shkolu_152941.html