Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.08.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 22 августа 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +10 град. С

• атмосферное давление 750 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• Ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Октябрьская 14, 16, 18, 20, К.Маркса 25,27, Музрукова 41 – 1,2п с 9 час до окончания

2 В сетях электро-снабжения отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Музрукова 39, 41 – 1,2п, Горная 25 с 9 до окончания

К.Маркса 19 – 3,4п с 9 до 12 часов

К.Маркса 17 с 10 до 12 часов

К.Маркса 11 – 1,2п с 14 до 16 часов

Вниманию автомобилистов!

В период с 28 июля по 01 сентября 2022 г. будут проводятся работы по восстановлению поврежденного дорожного покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Кирова (от перекрестка с ул. Свердлова до перекрестка с ул. Строительная).

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52002/