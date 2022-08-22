Ледовая академия «Высота» открывает набор сотрудников.

Первая универсальная крытая ледовая академия «Высота» совсем скоро откроет свои двери в Озерском городском округе.

«Высота» объявляет о наборе сотрудников технических и административных специальностей, а также приглашает на работу тренеров различных спортивных направлений. У вас есть возможность стать частью команды современного спортивного пространства и внести свой вклад в развитие социальной сферы округа.

Ледовая академия «Высота» даст принципиально новый импульс к развитию зимних видов спорта в городе и создаст все необходимые условия для гармоничного развития детей и взрослых. В новейшем спортивном комплексе будут созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса полного цикла как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Более 500 детей смогут круглогодично заниматься хоккеем с шайбой и фигурным катанием на коньках и развивать свои спортивные таланты на современной ледовой арене. Помимо крытой ледовой арены здесь будут открыты тренажерный и хореографический зал с современным оборудованием, где для всех желающих будут доступны занятия фитнесом, тренировки на кардио и силовом современном оборудовании, танцевальные виды спорта, ЛФК и другие оздоровительные программы.

Академия «Высота» будут принимать на своей площадке официальные физкультурные и спортивные мероприятия - арена рассчитана на 400 зрительских мест. Кроме того, будет благоустроена территория вокруг спортивного комплекса: оборудованы спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, тренажерные и детские площадки.

Ледовая академия «Высота» приглашает на работу: специалиста по охране труда, звукооператора, помощника руководителя/с дополнительным функционалом менеджера по персоналу, администратора-кассира, водителя льдозаливочной машины, инструктора-методиста, инструктора тренажерного зала, кладовщика, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, ремонтировщика плоскостных сооружений, тренера по фигурному катанию, хореографа-постановщика, экономиста.

Интервью проходят каждый вторник, среду, четверг с 15.00 до 17.00, по адресу: г. Озерск, ул. Студенческая, 6, 2-ой этаж, офис № 36. Дополнительная информация по тел: 8 (919)128 30 32, e-mail: arena-ozersk@mail.ru.