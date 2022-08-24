О временном перекрытии движения автотранспорта по ул. Космонавтов.

Уважаемые жители округа!

В связи с ремонтными работами, проводимыми ММПКХ, будет временно перекрыто движение автотранспорта: с 29.08.2022 г. 09:00 до 09.09.2022 г. 17:00, по ул. Космонавтов (от ул. Кирова до ул. Советская).

Маршруты общественного транспорта №№1, 3, 4, 7, 12, 227, 271, 196 будут следовать: ул. Челябинская – ул. Космонавтов – ул. Менделеева – ул. Строительная – ул. Кирова – ул. Уральская и далее по маршруту.

Обратно: ул. Строительная – ул. Бажова – ул. Космонавтов – ул. Челябинская и далее по маршруту.

Информация УКСиБ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52087/