Во всех подразделениях ФГБУЗ КБ №71 введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией групповой заболеваемости COVID-19.

С 26 августа прекращен допуск посетителей в стационар. Больным запретили встречаться с родственниками и гулять на улице. Прием передач, в том числе для тяжелобольных пациентов, осуществляется с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 18.45 в ранее установленном порядке.

Посетителям, которые приходят в стационар для ухода за лежачими родственниками, допуск разрешен только по решению заведующего отделением, после предоставления сведений об иммунитете к коронавирусу и по согласованию с заместителем главного врача по медицинской части или госпитального эпидемиолога.

https://dostup1.ru/medicine/V-bolnitse-Ozerska-proizoshla-massovaya-vspyshka-COVID-19_153288.html