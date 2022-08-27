Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 22.08.2022г. по 28.08.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 150 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровел 71 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 29.08.2022 получили 1 прививку 42438 человек, 2 прививки – 38572 человек, ревакцинировано 17049 человек.

Для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам (особенно из групп риска) рекомендуется использовать маски в общественных местах и в транспорте, а также средства для дезинфекции рук. Рекомендуем гражданам пройти ревакцинацию, а тем, кто не сделал прививку от COVID-19 – вакцинацию.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий. • Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52090/