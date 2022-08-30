Проведение масштабных ремонтных работ в ФГБУЗ КБ №71 осуществляется за счет реализации федеральных программ.

Ежегодно в ФГБУЗ КБ №71 ведутся различные ремонтно-строительные работы зданий и сооружений как за счет участия в федеральных программах, так и собственными силами.

В настоящее время Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание модернизации государственных медицинских учреждений. Именно благодаря такой дополнительной финансовой поддержке клиническая больница получила возможность осуществлять значительные ремонтные работы. На сегодняшний день КБ №71 принимает участие в трех федеральных программах.

«Программа модернизации первичного звена» финансирует проведение ремонтных работ и, в первую очередь, - замену кровельного покрытия и восстановление инженерных сетей.

Так, в 2021-2022 гг. в учреждениях первичного звена КБ №71 (в женской консультации, в детской поликлинике и поликлинике с аптекой поселка Татыш) были проведены работы по замене старой кровли из шифера на металлочерепицу. В поликлиниках Татыша также обновили инженерные сети (водопровод и электрику), заменили половое покрытие.

В рамках реализации данной программы ведутся ремонтные работы в детской поликлинике по пр. Победы на 2 и 3 этажах. Произведена замена окон, будет осуществлен косметический ремонт, установлены межэтажные дверные конструкции.

Всего на реализацию «Программы модернизации первичного звена» учреждений КБ №71 выделено 48,4 млн рублей. До 2025 года ремонтные работы запланированы также в роддоме, поликлинике поселка Новогорный, городской и заводской поликлиниках, детской поликлинике по ул. Советской.

Другая федеральная программа финансирует проведение капитальных ремонтов инфекционных отделений. В рамках ее реализации КБ №71 проводит капитальный ремонт здания инфекционный больницы. Объем запланированных работ весьма значительный и включает замену кровли, ремонт фасада, устройство площадки для мойки автотранспорта, замену инженерных сетей, отделку внутренних помещений, замену лифтового оборудования, модернизацию кислородопровода с установкой газификатора. На реализацию этих целей выделено 230,8 млн рублей. Ремонтные работы в инфекционной больнице идут полным ходом. Оборудование закуплено, осуществляется монтаж.

Несмотря на крупномасштабный капремонт инфекционной больницы вопрос о строительстве ковидного госпиталя в Озерске не закрыт. На данный момент КБ №71 полностью выполнила свой объем работ – расчистила площадку и предоставила ФМБА проектно-сметную документацию. Окончательное решение по строительству госпиталя будет приниматься на федеральном уровне.

Третья государственная программа, в которой больница принимает участие, финансирует организацию клинико-диагностических центров. Помимо закупленного современного диагностического оборудования для нужд КБ №71 (компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, ангиограф) необходимо подготовить отдельные помещения в соответствии с санитарными и строительными нормами для эксплуатации данного типа оборудования.

Так, в 2021 году были отремонтированы кабинеты КТ в городской больнице, маммографии и флюорографии - в городской поликлинике №1. На данный момент начаты ремонтные работы в оперблоке городской больницы на сумму 10 млн рублей под установку ангиографа.

Кроме участия в госпрограммах с привлечением подрядчиков значительный объем ремонтных работ осуществляется также и за счет самой клинической больницы, силами ее строительной бригады.

В 2021 году за счет собственных средств были отремонтированы и оборудованы кабинеты для проведения эндоскопических исследований (отделение располагается теперь на 2-ом этаже городской больницы). Косметические ремонты проводились в детской больнице, в роддоме, женской консультации, в ряде отделений городской больницы.

Многим зданиям озерской медсанчасти более полувека, поэтому проведение ремонтных работ требует значительных финансовых вложений и трудозатрат. Однако работы ведутся. Но не всегда хватает средств, а особенно рук. Поэтому Клиническая больница №71 приглашает на работу в свой дружный коллектив квалифицированных рабочих строительных специальностей. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по тел.: 2-36-03.