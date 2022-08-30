В Озерске стартовала прививочная кампания от гриппа.

В Озерском городском округе началась вакцинация от гриппа взрослого и детского населения. В ФГБУЗ КБ №71 поступило достаточное количество доз отечественной вакцины. «Ультрикс Квадри» - для детей, начиная с 6-месячного возраста, и беременных женщин. Для взрослых старше 18 лет - вакцина "Совигрипп".

По мнению экспертов ВОЗ, в сезоне 2022-2023 прогнозируется, что грипп может стать более активным, чем в 2021. В минувшем году заболеваемость не достигала высоких показателей.

Напомним, что возбудителем гриппа является вирус, который попадает в носоглотку и передается от зараженных людей. Многие болеют гриппом всего лишь несколько дней, перенося заболевание амбулаторно, но возможно и тяжёлое течение болезни, вплоть до летальных исходов. Кроме того, заболевание опасно своими осложнениями. Среди них – пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит. Возможно и негативное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Проведение ежегодных вакцинаций против гриппа значительно снижают риск заболеть, а также снижает тяжесть заболевания и риск развития осложнений.

В рамках Национального календаря профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", вакцинации против гриппа подлежат:

• дети с 6 месяцев;

• учащиеся 1-11 классов;

• обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

• взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

• беременные женщины;

• взрослые старше 60 лет;

• лица, подлежащие призыву на военную службу;

• лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России призывает граждан пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас: прививку необходимо делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальное время для проведения вакцинации - сентябрь-ноябрь, но зависит от конкретной эпидемиологической ситуации: при начале активной циркуляции вирусов среди населения прививочная кампания завершается.

Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона.

Обращаем внимание, что особенно опасно сочетание двух инфекций – коронавируса и гриппа. Рекомендуется делать прививки сразу и от гриппа, и от коронавируса. Можно ставить одновременно обе вакцины.

Пункты вакцинации и порядок ее прохождения те же. Напоминаем.

-Городская поликлиника №1 (г. Озерск, ул. Октябрьская, 17)

Прививочный кабинет №115 работает ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до 18.00. Перед вакцинацией необходим осмотр врача-терапевта в каб. №501. Запись на прием к врачу осуществляется на сайте ФГБУЗ КБ №71 - через инфоматы и регистратуру, а также по телефону: 4-40-90 с 17.00 до 19.00.

-Городская поликлиника №3 (г. Озерск, ул. Восточная, 23)

Для работников ФГУП «ПО «Маяк» вакцинация и ревакцинация проходит как на всех фельдшерских пунктах предприятия в часы работы здравпунктов, так и в заводской поликлинике в каб. №35 по следующему графику: понедельник, среда, пятница - с 8.30 до 15.30, вторник, четверг – с 12.00 до 18.30. Запись на предварительный осмотр к врачу-терапевту осуществляется через службу охраны труда подразделений предприятия или по телефону регистратуры поликлиники: 2-50-12.

-Участковая больница (пос. Метлино)

Прививочный кабинет работает ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00. Предварительный осмотр врача-терапевта осуществляется в каб. №251. Запись на прием по телефону: 9-02-38.

-Городская больница №2 (пос. Новогорный)

Прививочный кабинет работает ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до 18.00. Запись на предварительный осмотр к врачу-терапевту осуществляется в регистратуре и по телефону: 9-21-55.

-Неорганизованные дети с 6-тимесячного возраста вакцинируются против гриппа в прививочном кабинете №207 детской городской поликлиники. Допуск на прививку неорганизованным детям осуществляет участковый педиатр.

-Родителям детей, посещающим дошкольные образовательные учреждения и школы, необходимо обращаться по вопросам вакцинации против гриппа к медицинским сотрудникам медицинских кабинетов образовательных учреждений. Вопрос о разрешении проведения профилактических прививок решает врач-педиатр, учитывая отсутствие противопоказаний, временных медицинских отводов.

Помните, что вакцинация является самой надежной и мощной защитой от инфекции! Защитите себя и своих близких! Поставьте прививку уже сегодня!