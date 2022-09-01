В Озерске возобновились «школьные» маршруты регулярных перевозок.

В Озерском городском округе началась вакцинация от гриппа взрослого и детского населения. В ФГБУЗ КБ №71 поступило достаточное количество доз отечественной вакцины. «Ультрикс Квадри» - для детей, начиная с 6-месячного возраста, и беременных женщин. Для взрослых старше 18 лет - вакцина "Совигрипп". Подробнее