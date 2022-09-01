В Озерске возобновились «школьные» маршруты регулярных перевозок.

С 01.09.2022 г. возобновились регулярные перевозки пассажиров по муниципальным «школьным» маршрутам регулярных перевозок:
№ 4 «КПП № 2 – КПП № 4»,
№ 12 «ДК им.Пушкина – магазин Электроника».
Расписание движение автобусов по маршруту № 4:
от остановочного пункта «КПП № 2»:
07:50 час., 11:10 час. и 16:00 час. (пн., вт., ср., чт., пт. (за исключением праздничных дней);
07:50 час., 13:00 час. (суббота (за исключением праздничных дней).
от остановочного пункта «КПП № 4»:
08:50 час., 12:10 час. и 17:00 час. (пн., вт., ср., чт., пт. (за исключением праздничных дней);
08:50 час., 14:00 час. (суббота (за исключением праздничных дней).
Остановочные пункты по маршруту № 4:
В прямом направлении: «КПП № 2», «мкр.Заозерный», «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «ДК «Маяк», «Типография», «магазин «Электроника», «ул.Семенова,3», «ул.Дзержинского,35», «магазин «Книги», «магазин «Универсам», «гостиница «Урал», «ул.Октябрьская, 30», «ул.Октябрьская,40», «УМР»*, «СНТ «Тюльпан»*, «Швейная фабрика»*, «Газораздаточная станция»*, «УПТК»*, «Березовая роща»*, «Сады поселка № 2»*, «ул.Южная», «Почта поселка № 2», «КПП № 4»;
в обратном направлении: «Почта поселка № 2», «ул.Южная», «Сады поселка № 2»*, «Березовая роща»*, «УПТК»*, «Газораздаточная станция»*, «СНТ «Тюльпан»*, «УМР», «ул.Дзержинского,56», «ул.Монтажников,22», «Городская поликлиника», «магазин «Русь», «магазин «Мебельный», «Пруды», «ул.Дзержинского,32», «ул.Семенова,2», «магазин «Электроника», «Типография», «ул.Блюхера,1», «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер первостроителей», «мкр.Заозерный», «КПП № 2».
Расписание движение автобусов по маршруту № 12:
от остановочного пункта «ДК им.Пушкина»:
07:20 час. (пн., вт., ср., чт., пт. (за исключением праздничных дней);
07:20 час. (суббота (за исключением праздничных дней).
Остановочные пункты по маршруту № 12:
«ДК им.Пушкина», «Почта поселка № 2», «ул.Южная», «Школа № 32», «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «ДК «Маяк», «Памятный знак мужеству радиационных аварий», «ул.Менделеева,10», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Типография», «ЮУС», «гостиница Урал», «ул.Октябрьская,30», «ул.Монтажников,22», «ул.Дзержинского,54», «ул.Дзержинского,32», «ул.Семенова,2», «магазин «Электроника».
Обслуживание данных маршрутов будут осуществлять ООО «Выстрел» (телефон диспетчера: 2-04-94) и ИП Таланина И.Я. (телефон диспетчера: 7-24-01).