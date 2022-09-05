Александр Кожевников: «Трактору» нет нужды искать легионеров, есть своя прекрасная школа.

Олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своем видении ситуации с легионерами в ХК «Трактор». Кожевников считает, что в команде они не нужны, поскольку в Челябинске есть отличная школа спортсменов.

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«Челябинск – хоккейный город. У региона есть своя прекрасная школа, в которой воспитываются отличные игроки. Даже на уровне КХЛ с ней можно решать большие задачи. И мне не очень нравится ситуация, что в Челябинске слишком большое внимание в последнее время стали уделять легионерам.

Читал недавно интервью руководителя одного из клубов, который пожаловался на то, что легионеров стало тяжело заманивать в Россию. Якобы иностранцы боятся каких-то арестов. Гатиятулин, кстати, тоже из этой категории, до сих пор переживает из-за ухода чехов.

Посмотрите на Тертышного, на Бурдасова. С этими ребятами к команде явно могут прийти большие победы. Развивать команду с прицелом на этих игроков, как мне кажется, куда перспективнее, чем надеяться на очередного временщика из-за границы», – заявил Кожевников.