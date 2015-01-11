За минувшую неделю спасатели Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали для вскрытия квартир, в которых находились пожилые люди в беспомощном состоянии. Подробнее
Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества собственников помещений включаются межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры. Подробнее
18 сентября в 15.00 в Выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится презентация авторского поэтического сборника Алёны Ивановой «Двести десять граммов любви». Это издание, посвящённое родному городу, вышло в свет при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» для библиотек Озёрского городского округа. Подробнее
В этот день в общественных приёмных партии «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение» приёмы прошли по всей стране. В депутатском центре местного отделения партии приём провели депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Валентина Сылько и руководитель клиентской службы отделения Пенсионного фонда в Озерске Лариса Матвеева. Подробнее
По инициативе депутата Анатолия Лободы и при поддержке депутатской фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа в одном из муниципальных общежитий произведены работы, которые улучшили условия проживания в нем. Подробнее
Неделю назад юные озерчане вернулись в школы после летних каникул. Для многих этот учебный год - выпускной. 1-го сентября для будущих выпускников прошло мероприятие «Будущее города в наших руках - 2022».