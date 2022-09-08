Трасса М-5 Подъезд к Екатеринбургу стала полностью 4-полосной.

«Поехали!» Владимир Путин запустил движение по реконструированному участку трассы Челябинск – Екатеринбург – последние 40 километров автодороги М-5 Подъезд к Екатеринбургу стали четырехполосными, двухполосок на ней не осталось, что повысит пропускную способность трассы на 25%.

«Обновленный участок дороги – с 79-го по 121-й километр автодороги федерального значения М-5 Подъезд к Екатеринбургу – относится ко II технической категории, имеет четыре полосы движения с осевым барьерным ограждением. До капитального ремонта интенсивность движения здесь составляла 15 тыс. автомобилей в сутки. После расширения, по подсчетам специалистов, перспективная интенсивность к 2024 году увеличится до 20 тыс. автомобилей ежедневно», – рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Особое внимание при реконструкции дорожники уделяли обеспечению безопасности дорожного движения: были построены шесть разворотных петель, оборудованные искусственным освещением, произведено разграничение транспортных потоков металлическим ограждением и ограждением типа «Нью-Джерси» (разделительные отбойники. – Прим. АН «Доступ»). Для безопасного пересечения автомобильной дороги пешеходами установлено два надземных пешеходных перехода, а также оборудованы 14 автобусных остановок со всем необходимым для их функционирования благоустройством. Выполнены все работы по организации дорожного движения в соответствии с действующими нормативами.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принимавший участие в церемонии запуска объекта, число ДТП на данном участке заметно снизилось еще в процессе работ, сейчас эффект станет еще более заметен. «Реконструированная трасса обеспечивает комфорт и безаварийность движения, это, пожалуй, ключевое. Безопасности дорожного движения мы уделяем особое внимание. Данная трасса вводилась поэтапно, и мы видели, как на глазах снижалась аварийность на участке», – отметил глава региона.

Что касается сроков, работы стартовали еще в мае 2020 года. По контракту завершить капитальный ремонт должны были в ноябре 2022 года, однако в связи с опережающими темпами на каждом из этапов – работы на объекте велись круглосуточно – ввод в эксплуатацию состоялся более чем на два месяца раньше срока.

Добавим, на отремонтированном отрезке был досрочно выполнен капремонт моста через реку Синару. Искусственное сооружение, состоящее из двух частей, было построено еще в 1965 году. Левая часть сооружения долгое время не эксплуатировалась из-за ветхого состояния – это затрудняло движение автомобилей и снижало пропускную способность дороги. С расширением трассы необходимость в капитальном ремонте моста возросла. Сейчас пропускная способность вблизи моста увеличилась в 1,5 раза. При реализации проекта был учтен экологический аспект: так как сооружение находится в водоохранной зоне, специалисты организовали систему очистных сооружений.

Глава Росавтодора Роман Новиков, который также принял участие в церемонии, отметил социальную значимость вводимого участка: «Одним из приоритетных направлений деятельности Федерального дорожного агентства за последние годы является перевод участков подведомственных автомобильных дорог с двухполосным движением в четыре за счет выполнения капитального ремонта. Эта работа всегда проводится при поддержке региональных властей. То, что теперь два города-миллионника впервые соединены четырехполосной трассой с разделением встречных потоков – прекрасное событие не только потому, что растет уровень комфорта пользователей дорог, но, самое главное, – повышается уровень безопасности дорожного движения».

Добавим, одновременно аналогичные мероприятия состоялись в Московской области, где был запущен первый участок трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, и в Свердловской, на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (третий пусковой комплекс ЕКАД).

Добавим, после запуска автодороги глава Росавтодора Роман Новиков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручили дорожникам награды и благодарности за проделанную работу.

https://dostup1.ru/society/Trassa-M-5-Podezd-k-Ekaterinburgu-stala-polnostyu-4-polosnoy_153748.html