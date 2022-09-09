В Челябинске День города завершился фейерверком.

В субботу, 10 сентября, в Челябинске состоялось масштабное празднование 286-летия города. В парках и скверах прошли праздничные концерты, а завершением вечера стал фейерверк, который длился 12 минут.

Главные сцены Дня города поставили у Театральной площади и на парковке у ледовой арены «Трактор». Там выступили хедлайнеры: у «Трактора» Клава Кока, рэпер ST и Niletto, а на Театральной площади Государственный симфонический оркестр Челябинской области с солистами из Мариинского и Большого театров и Anna Asti.

В конце празднования в 22:00 горожане собрались на набережную реки Миасс, где и прошел самый масштабный и долгий фейерверк 2022 года в Челябинске. Всего в небо выстрелили 3,5 тысячи залпов.

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-den-goroda-zavershilsya-feyerverkom-fotoreportazh/