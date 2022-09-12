Попросить о помощи и помочь другим: в Челябинской области заработало полезное приложение.

Сервис «Добро.Взаимно» имеет множество категорий, по которым любой пользователь соцсетей может либо предложить свои услуги, либо попросить о помощи абсолютно бесплатно. А рейтинговая система и открытые комментарии позволят не нарваться на мошенников.

Новый сервис «Добро.Взаимно» – проект движения «Добро.РФ», которое является крупнейшей в России волонтерской площадкой. Приложение на платформе VK Mini Apps позволяет найти людей, которые нуждаются в помощи, и тех, кто готов помочь на безвозмездной основе. Запуск приложения еще в апреле поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что волонтерское движение хотя и не так давно начало развиваться, но уже сейчас имеет огромные масштабы.

Запрашивать и оказывать услуги можно по категориям: ремонт, бытовые услуги, доставка, помощь пожилым, консультации, дети, уход за животными, обучение, IT, няни и сиделки, здоровье. Например, Татьяна из Челябинска просит повесить люстру в квартире, а Надежда хочет научиться ландшафтному дизайну. Другие пользователи охотно предлагают свои возможности. Так, в Москве бесплатно готовы создать сайт, провести время с пенсионерами или взять кота на передержку.

С сервисом челябинцы тоже знакомы. Студент Даниил Марин – волонтер событийных мероприятий, помогал в организации «Студенческой весны», чемпионатов мира и других спортивных соревнований. Он уже зарегистрировался в приложении и оценил новую задумку. Подобное сотрудничество, по его словам, способно выручить жителей Челябинской области и направить свои возможности в добрые дела.

«Удобное приложение, которое открывает возможности взаимопомощи друг другу по всей стране. Очень здорово, что уже сегодня на сервисе множество сообщений от людей, которые готовы оказать услуги, и от пользователей, которые просят помочь. Внутри каждой заявки есть подробности. Так легче найти конкретного человека, знающего свое дело. Это чем-то похоже на некую биржу труда, но добровольную, имеющую личный рейтинг у волонтеров», – поделился с площадкой «Объясняем. Челябинская область» Даниил Марин.

Чтобы поучаствовать в экосистеме добрых дел, нужно открыть сервис и заполнить анкету. Дополнительно устанавливать ничего не нужно. После этого пользователи бесплатно могут разместить объявление с просьбами или предложениями. Поиск участников проходит автоматически по темам. После совпадения потребностей люди могут напрямую начать диалог с собеседником.

В приложении можно ставить оценки и комментировать аккаунты. Такая возможность делает сервис максимально прозрачным, что в будущем повысит доверие людей друг к другу.

Скоро сервис позволит создавать корпоративные аккаунты для бизнеса и некоммерческих организаций. Специалисты бесплатно или за счет работодателя будут помогать тем, кому это необходимо.

Источник: https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/vzaimno.