Синоптики рассказали, когда в Челябинске закончится бабье лето.

Бабье лето, как правило, продолжается до дня осеннего равноденствия, то есть до 22—23 сентября.

«До дня осеннего равноденствия температура воздуха повышается, полушария земли одинаково прогреваются, а потом температура идет на спад, начинаются дожди. В Америке бабье лето тоже есть, но его называют „индейское лето“»,

— рассказывает доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрякова.

После потепления должны начаться дожди. В октябре бабье лето бывает крайне редко, такие случаи климатолог может пересчитать по пальцам.

«В конце сентября надеемся на дожди, так как сейчас очень сухо, грунтовые воды ушли, уровень водоемов упал. Октябрь — месяц-грязник»,

— рассказывает Екатерина Пестрякова.

Жаркие июль и август привели к тому, что в садах развелось много насекомых: черви поели яблоки и даже перешли на груши. Из-за засухи не уродился картофель, зато томатов и огурцов в этом году очень много. Также садоводы сообщают, что в 2022 году успел вызреть виноград.

«Температура летом влияет на осень, но как — не всегда возможно предсказать. Сейчас идут серьезные климатические изменения, поэтому долгосрочные прогнозы делать тяжело. В 2021-м лето было жарким, а в сентябре резко похолодало. В 2022-м после летней жары в начале осени серьезных заморозков еще не было»,

— считает Екатерина Пестрякова.

Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс. Погода», в выходные 17 и 18 сентября на улице до +20 °С. В начале следующей недели будет еще теплее, воздух прогреется до +25 °С.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sinoptiki-rasskazali-kogda-v-chelyabinske-zakonchitsya-babe-leto/